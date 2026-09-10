Россия массово открывает секретные госпитали для участников войны против Украины
Военные госпитали России уже не могут вместить всех раненых на войне против Украины. Поэтому оккупантов секретно лечат в обычных медучреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
РФ секретно лечит военных
Участников войны против Украины все чаще лечат и реабилитируют в обычных гражданских больницах:
- бесплатно,
- без очереди.
Для них специально перепрофилируют целые отделения с особым режимом секретности.
О создании таких закрытых отделений изданию рассказали медики из:
- Петербурга,
- Ярославской области,
- Сибирь.
В конце мая 2023 года власти пообещали передать Минобороны почти 5 тысяч коек в 27 гражданских больницах 11 регионов, включая Москву, Петербург, Ростов-на-Дону и Севастополь.
Однако официально об этом решении не сообщалось, а перечень больниц до сих пор неизвестен, отмечает "Вот Так".
В одной из больниц Ярославской области, по словам медработников, с 2024 года работают два закрытых отделения для участников войны против Украины. Так лечат до 70 человек.
Травматолог одной из городских больниц в Сибири рассказала, что врачи и медсестры подобных отделений подписывают документы о неразглашении.
"Вся документация также закрыта. Даже на истории болезни нет имени, фамилии и отчества, есть только номер", - говорит она.
Мест не хватает
По подсчетам "Вот Так", сейчас в России действует не менее 58,3 тысячи коек в военных медицинских учреждениях. Ежегодно там могут проходить лечение около 1 миллиона раненых, однако мест все равно не хватает.
По словам врачей, появление военных в гражданских больницах сказывается на доступности медицинской помощи для остальных пациентов. Им становится сложнее попасть к специалистам.
Согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), общие потери российской армии за время полномасштабной войны к июню текущего года составили 1,4 миллиона человек. Не менее 450 тысяч человек погибли, остальные получили тяжелые ранения или пропали без вести.
Ранее РБК-Украина писало, что россияне массово получают "мобилизационные предписания" в военкоматах. Это позволит стране-агрессору срочно вызвать в пункты сбора сотни тысяч мужчин.
Также сообщалось, что российские призывники все чаще сталкиваются с проблемами при попытке уехать за пределы страны.