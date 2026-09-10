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Россия массово открывает секретные госпитали для участников войны против Украины

20:25 10.09.2026 Чт
2 мин
Число раненых участников "СВО" катастрофически растет
aimg Елена Бджола
Россия массово открывает секретные госпитали для участников войны против Украины Фото: российские оккупанты (Getty Images)
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Военные госпитали России уже не могут вместить всех раненых на войне против Украины. Поэтому оккупантов секретно лечат в обычных медучреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

РФ секретно лечит военных

Участников войны против Украины все чаще лечат и реабилитируют в обычных гражданских больницах:

  • бесплатно,
  • без очереди.

Для них специально перепрофилируют целые отделения с особым режимом секретности.

О создании таких закрытых отделений изданию рассказали медики из:

  • Петербурга,
  • Ярославской области,
  • Сибирь.

В конце мая 2023 года власти пообещали передать Минобороны почти 5 тысяч коек в 27 гражданских больницах 11 регионов, включая Москву, Петербург, Ростов-на-Дону и Севастополь.

Однако официально об этом решении не сообщалось, а перечень больниц до сих пор неизвестен, отмечает "Вот Так".

В одной из больниц Ярославской области, по словам медработников, с 2024 года работают два закрытых отделения для участников войны против Украины. Так лечат до 70 человек.

Травматолог одной из городских больниц в Сибири рассказала, что врачи и медсестры подобных отделений подписывают документы о неразглашении.

"Вся документация также закрыта. Даже на истории болезни нет имени, фамилии и отчества, есть только номер", - говорит она.

Мест не хватает

По подсчетам "Вот Так", сейчас в России действует не менее 58,3 тысячи коек в военных медицинских учреждениях. Ежегодно там могут проходить лечение около 1 миллиона раненых, однако мест все равно не хватает.

По словам врачей, появление военных в гражданских больницах сказывается на доступности медицинской помощи для остальных пациентов. Им становится сложнее попасть к специалистам.

Согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), общие потери российской армии за время полномасштабной войны к июню текущего года составили 1,4 миллиона человек. Не менее 450 тысяч человек погибли, остальные получили тяжелые ранения или пропали без вести.

Ранее РБК-Украина писало, что россияне массово получают "мобилизационные предписания" в военкоматах. Это позволит стране-агрессору срочно вызвать в пункты сбора сотни тысяч мужчин.

Также сообщалось, что российские призывники все чаще сталкиваются с проблемами при попытке уехать за пределы страны.

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