Россия массово открывает секретные госпитали для участников войны против Украины

Военные госпитали России уже не могут вместить всех раненых на войне против Украины. Поэтому оккупантов секретно лечат в обычных медучреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

РФ секретно лечит военных

Участников войны против Украины все чаще лечат и реабилитируют в обычных гражданских больницах:

бесплатно,

без очереди.

Для них специально перепрофилируют целые отделения с особым режимом секретности.

О создании таких закрытых отделений изданию рассказали медики из:

Петербурга,

Ярославской области,

Сибирь.

В конце мая 2023 года власти пообещали передать Минобороны почти 5 тысяч коек в 27 гражданских больницах 11 регионов, включая Москву, Петербург, Ростов-на-Дону и Севастополь.

Однако официально об этом решении не сообщалось, а перечень больниц до сих пор неизвестен, отмечает "Вот Так".

В одной из больниц Ярославской области, по словам медработников, с 2024 года работают два закрытых отделения для участников войны против Украины. Так лечат до 70 человек.

Травматолог одной из городских больниц в Сибири рассказала, что врачи и медсестры подобных отделений подписывают документы о неразглашении.

"Вся документация также закрыта. Даже на истории болезни нет имени, фамилии и отчества, есть только номер", - говорит она.

Мест не хватает

По подсчетам "Вот Так", сейчас в России действует не менее 58,3 тысячи коек в военных медицинских учреждениях. Ежегодно там могут проходить лечение около 1 миллиона раненых, однако мест все равно не хватает.

По словам врачей, появление военных в гражданских больницах сказывается на доступности медицинской помощи для остальных пациентов. Им становится сложнее попасть к специалистам.

Согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), общие потери российской армии за время полномасштабной войны к июню текущего года составили 1,4 миллиона человек. Не менее 450 тысяч человек погибли, остальные получили тяжелые ранения или пропали без вести.