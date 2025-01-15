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Росія масово обстрілює Україну ракетами: де лунають вибухи, що відомо

Фото: росіяни піднімали у небо стратегічні бомбардувальники (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 15 січня, Росія вкотре масово обстрілює Україну. Перші вибухи пролунали у Харкові, наразі тривога по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Повітряні сили ЗСУ.

Серію вибухів у Харкові було чути приблизно з 06:08. В цей момент військові інформували, що в області зафіксовано крилаті ракети. Крім того, з Бєлгородської області було застосовано балістику. Наразі фіксація ракет продовжується.

Зазначимо, що за декілька годин до тривоги і перших вибухів, Росія підняла у небо групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ.

Де оголосили тривогу

Починаючи з 06:13 сигнал тривоги поширився по всій території України.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог не переставав атакувати Україну дронами. У зв'язку з цим у Києві та низці областей була тривога. Однак згодом сигнал тривоги припинився.

Зазначимо, що вчора Росія збільшила кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі. Їх було 4, а загальний можливий залп складав 28 ракет. Однак варто також вказати, що станом на сьогоднішній ранок у морі зафіксовано лише 1 носій "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.

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