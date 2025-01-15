Росія масово обстрілює Україну ракетами: де лунають вибухи, що відомо

Нагадаємо, що цієї ночі ворог не переставав атакувати Україну дронами. У зв'язку з цим у Києві та низці областей була тривога. Однак згодом сигнал тривоги припинився.

Зазначимо, що вчора Росія збільшила кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі. Їх було 4, а загальний можливий залп складав 28 ракет. Однак варто також вказати, що станом на сьогоднішній ранок у морі зафіксовано лише 1 носій "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.

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