Росія масово обстрілює Україну ракетами: де лунають вибухи, що відомо

Зранку, 15 січня, Росія вкотре масово обстрілює Україну. Перші вибухи пролунали у Харкові, наразі тривога по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Повітряні сили ЗСУ.
Серію вибухів у Харкові було чути приблизно з 06:08. В цей момент військові інформували, що в області зафіксовано крилаті ракети. Крім того, з Бєлгородської області було застосовано балістику. Наразі фіксація ракет продовжується.
Зазначимо, що за декілька годин до тривоги і перших вибухів, Росія підняла у небо групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ.
Починаючи з 06:13 сигнал тривоги поширився по всій території України.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог не переставав атакувати Україну дронами. У зв'язку з цим у Києві та низці областей була тривога. Однак згодом сигнал тривоги припинився.
Зазначимо, що вчора Росія збільшила кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі. Їх було 4, а загальний можливий залп складав 28 ракет. Однак варто також вказати, що станом на сьогоднішній ранок у морі зафіксовано лише 1 носій "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.