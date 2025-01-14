РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі: який можливий залп
Російська Федерація зранку, 14 січня, збільшилася кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Загроза обстрілу України продовжується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Так, станом на 06:00, в акваторії Чорного моря зафіксовано 8 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 28 одиниць.
Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Проте 7 кораблів перебуває у Середземному морі, 2 з яких є ракетоносіями із загальним залпом до 22 "Калібрів".
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили.
- до Чорного моря - 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.
Нагадаємо, у грудні та на початку січня російські кораблі з "Калібрами" перебували в акваторії Чорного моря досить рідко. Напередодні Нового року спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, чому росіяни зменшили використання кораблів.
За його словами, РФ була змушена перекласти основні функції флоту в Чорному морі на авіацію, оскільки українські атаки призвели до значних втрат із російського боку.
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