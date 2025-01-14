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РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі: який можливий залп

Вівторок 14 січня 2025 07:50
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РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі: який можливий залп Фото: кораблі фіксують і у Середземному морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація зранку, 14 січня, збільшилася кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Загроза обстрілу України продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00, в акваторії Чорного моря зафіксовано 8 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 28 одиниць.

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Проте 7 кораблів перебуває у Середземному морі, 2 з яких є ракетоносіями із загальним залпом до 22 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили.

  • до Чорного моря - 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.

РФ збільшила кількість носіїв &quot;Калібрів&quot; в Чорному морі: який можливий залп

Нагадаємо, у грудні та на початку січня російські кораблі з "Калібрами" перебували в акваторії Чорного моря досить рідко. Напередодні Нового року спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, чому росіяни зменшили використання кораблів.

За його словами, РФ була змушена перекласти основні функції флоту в Чорному морі на авіацію, оскільки українські атаки призвели до значних втрат із російського боку.

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