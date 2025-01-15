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У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

Середа 15 січня 2025 00:58
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони Фото: поблизу столиці є БпЛА (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 15 січня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі БпЛА, які зафіксовано у повітряному просторі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал у Києві оголосили о 00:48. В інших областях тривоги було оголошено раніше. Військові також уточнили, в чому причина.

"Увага! Місто Київ, місто Бровари! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу", - йдеться у повідомленні.

Через декілька хвилин інформацію підтвердив новий глава КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що сигнал пов'язаний з БпЛА росіян поблизу Києва.

Оновлено о 01:00

У Повітряних силах оновили інформації щодо руху ворожих ударних дронів. Наразі зафіксовано, що:

  • БпЛА на сході та півдні Сумської області тримає курс - південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА на півдні Чернігівської області, курс - південно-західний;
  • БпЛА на північному заході Харківської області, курс - північно та південно-східний;
  • БпЛА на півночі Київської області, курс - північний.

Оновлено о 01:08

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:58 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницький, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

Нагадаємо, що вчора, в ніч на 14 січня, ще починаючи з вечора 13 числа, росіяни атакували Україну 80 БпЛА, серед яких були ударні безпілотники за типом Shahed і дрони-імітатори. На ранок сили ППО збили вже 58 із них, ще 21 було локально втрачено.

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