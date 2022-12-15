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Росія масовано обстріляла енергооб'єкт ДТЕК. Його відключили

Ілюстративне фото: Росія масово обстріляла енергооб'єкт ДТЕК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 15 грудня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Через атаку його відключили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК У Telegram.

"Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання", - зазначають у компанії.

Там деталізують, що підприємство повністю відключено від енергосистеми. Його зупинка призвела до обмежень теплопостачання у регіоні.

У ДТЕК додають, що енергетики вже розпочали відновлення.

При цьому компанія не уточнює, в якому саме регіоні відбувся обстріл.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні в Херсоні повністю зникло світло після чергового обстрілу російських окупантів.

Також ми писали, що сьогодні росіяни завдали удару з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

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