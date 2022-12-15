ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія масовано обстріляла енергооб'єкт ДТЕК. Його відключили

Новость на русском →
Четвер 15 грудня 2022 20:27
Росія масовано обстріляла енергооб'єкт ДТЕК. Його відключили Ілюстративне фото: Росія масово обстріляла енергооб'єкт ДТЕК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 15 грудня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Через атаку його відключили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК У Telegram.

"Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання", - зазначають у компанії.

Там деталізують, що підприємство повністю відключено від енергосистеми. Його зупинка призвела до обмежень теплопостачання у регіоні.

У ДТЕК додають, що енергетики вже розпочали відновлення.

При цьому компанія не уточнює, в якому саме регіоні відбувся обстріл.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні в Херсоні повністю зникло світло після чергового обстрілу російських окупантів.

Також ми писали, що сьогодні росіяни завдали удару з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Обстріл енергетики Війна Росії проти України
NEWS
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни