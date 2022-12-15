Россия массировано обстреляла энергообъект ДТЭК. Его отключили

В четверг, 15 декабря, российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетическому объекту ДТЭК. Из-за атаки его отключили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК В Telegram .

"Сегодня, 15 декабря, враг совершил очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование", - отмечают в компании.

Там детализируют, что предприятие было полностью отключено от энергосистемы. Его остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе.

В ДТЭК добавляют, что энергетики уже приступили к восстановлению.

При этом компания не уточняют, в каком именно регионе произошел обстрел.