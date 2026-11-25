Додати як бажане джерело в Google

Російські окупанти 25 листопада завдали масованого удару по одній з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу об'єкт зазнав серйозних пошкоджень і зупинив генерацію електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії", - повідомили в компанії. Зазначається, що обладнання суттєво пошкоджено. У ДТЕК також підкреслили, що лише за листопад це вже третя масована атака на станції компанії.