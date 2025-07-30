Росія масовано атакує Україну дронами: де їх фіксують

Російські окупанти в середу, 30 липня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. Їх помітили вже в низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Станом на 20:00 повітряну тривогу оголошено в: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.
За даними Повітряних сил:
Оновлено 20:19
Повітряні сили уточнили, що:
Нагадаємо, в ніч на 30 липня російські окупанти атакували Україну за допомогою 78 ударних дронів.
Зокрема, окупанти застосували до восьми реактивних дронів на північному напрямку.
Українським воїнам вдалося знешкодити 51 ворожий безпілотник на півночі та сході країни.