Россия массированно атакует Украину дронами: где их фиксируют

Российские оккупанты в среду, 30 июля, вечером запустили по Украине ударные беспилотники. Их заметили уже в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По состоянию на 20:00 воздушная тревога объявлена в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.
По данным Воздушных сил:
Обновлено 20:19
Воздушные силы уточнили, что:
Напомним, в ночь на 30 июля российские оккупанты атаковали Украину при помощи 78 ударных дронов.
В частности, оккупанты применили до восьми реактивных дронов на северном направлении.
Украинским воинам удалось обезвредить 51 вражеский беспилотник на севере и востоке страны.