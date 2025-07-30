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Россия массированно атакует Украину дронами: где их фиксируют

Иллюстративное фото: в ряде областей объявили тревогу из-за угрозы дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в среду, 30 июля, вечером запустили по Украине ударные беспилотники. Их заметили уже в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 20:00 воздушная тревога объявлена в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

По данным Воздушных сил:

  • группа дронов в Харьковской области летит курсом на юг/запад;
  • группа дронов в Черниговской области летит курсом на юг;
  • группа дронов в Сумской области летит курсом на юг;
  • группа дронов на севере Полтавской области летит в южном направлении;
  • группа дронов в Херсонской области летит курсом на запад. 

Обновлено 20:19

Воздушные силы уточнили, что:

  • новые группы ударных дронов в Черниговской и Сумской областях курсом на юг;
  • дроны в Харьковской области, летят в западном направлении;
  • группа дронов на западе Харьковской области, курсом на Днепропетровскую область;
  • дроны в Николаевской области курсом на запад;
  • группа дронов в Херсонской области курсом на запад. 

Атака в ночь на 30 июля

Напомним, в ночь на 30 июля российские оккупанты атаковали Украину при помощи 78 ударных дронов.

В частности, оккупанты применили до восьми реактивных дронов на северном направлении.

Украинским воинам удалось обезвредить 51 вражеский беспилотник на севере и востоке страны.

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