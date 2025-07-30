Россия массированно атакует Украину дронами: где их фиксируют
Иллюстративное фото: в ряде областей объявили тревогу из-за угрозы дронов (Getty Images)
Российские оккупанты в среду, 30 июля, вечером запустили по Украине ударные беспилотники. Их заметили уже в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По состоянию на 20:00 воздушная тревога объявлена в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
По данным Воздушных сил:
- группа дронов в Харьковской области летит курсом на юг/запад;
- группа дронов в Черниговской области летит курсом на юг;
- группа дронов в Сумской области летит курсом на юг;
- группа дронов на севере Полтавской области летит в южном направлении;
- группа дронов в Херсонской области летит курсом на запад.
Атака в ночь на 30 июля
Напомним, в ночь на 30 июля российские оккупанты атаковали Украину при помощи 78 ударных дронов.
В частности, оккупанты применили до восьми реактивных дронов на северном направлении.
Украинским воинам удалось обезвредить 51 вражеский беспилотник на севере и востоке страны.