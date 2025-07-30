Россия массированно атакует Украину дронами: где их фиксируют

Российские оккупанты в среду, 30 июля, вечером запустили по Украине ударные беспилотники. Их заметили уже в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 20:00 воздушная тревога объявлена в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях. Фото: карта воздушных тревог (скриншот) По данным Воздушных сил: группа дронов в Харьковской области летит курсом на юг/запад;

группа дронов в Черниговской области летит курсом на юг;

группа дронов в Сумской области летит курсом на юг;

группа дронов на севере Полтавской области летит в южном направлении;

группа дронов в Херсонской области летит курсом на запад.