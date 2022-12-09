Росія мала раніше розпочати війну проти України, - Путін

Росії необхідно було раніше розпочинати війну проти України, але країна чекала на виконання "Мінських угод".

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РІА Новини ".

"Росія мала раніше розпочинати "операцію" в Україні, але розраховувала домовитися в рамках "Мінських угод", - заявив Путін.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін вкотре вдався до звичного – твору нових історій щодо України та розповів про причини початку війни у 2014 році, заявивши про "непричетність" Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що ще влітку Путін написав статтю про те, що Україна нібито є "дітищем радянської доби", яка створилася за рахунок історичної Росії.

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