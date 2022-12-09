RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия должна была раньше начать войну против Украины, - Путин

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

России необходимо было раньше начинать войну против Украины, но страна ждала выполнения "Минских соглашений".

Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Россия должна была раньше начинать "операцию" в Украине, но рассчитывала договориться в рамках "Минских соглашений", - заявил Путин.

Президент РФ также заявил, что разочарован поведением руководства Германии.

"Это разочаровывает. Я всегда исходил, что руководство Германии ведет себя с нами искренне. Конечно, оно находилось на стороне Украины, поддерживало Украину, но оказалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию (войны в Украине – ред.) на принципах, о которых мы договорились, в том числе и в рамках Минского процесса. Оказывается, мы все правильно сделали с точки зрения начала "СВО", ведь соглашения никто не собирался исполнять", - добавил он.

Напомним, что ранее Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному – сочинению новых историй касаемо Украины и рассказал о причинах начала войны в 2014 году, заявив о "непричастности" России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще летом Путин написал статью о том, что Украина якобы является "детищем советской эпохи", создавшейся за счет исторической России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВторжение России в Украину