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Росія має заплатити. Подоляк закликав передати конфісковані активи РФ Україні

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Конфісковані активи російських олігархів мають перейти у власність українського народу. Кров дітей і зруйновані будинки повинні поставити крапку в цій темі як найвагоміші з можливих аргументів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими 330 млрд доларів і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: ru-активи треба передати народу України. Годі відмовок. Росія має заплатити", - каже він.

Як повідомлялося, Європейський союз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд євро в рамках санкцій проти Росії. Комісар ЄС із питань юстиції Дідьє Рейндерс вважає, що ці гроші можна направити на відновлення України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, обговорюючи питання визнання США Росії спонсором тероризму, заявив, що США повинні знайти гібридний варіант або внести зміни до законодавства, щоб Україна могла отримати заморожені активи.

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Ірина Подоляк