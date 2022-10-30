RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия должна заплатить. Подоляк призвал передать конфискованные активы РФ Украине

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Конфискованные активы РФ и российских олигархов должны перейти в собственность украинского народа. Кровь детей и разрушенные дома должны поставить точку в этой теме, как самые веские из возможных аргументов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Почему до сих пор продолжается странное обсуждение: что делать с конфискованными российскими 330 млрд долларов и яхтами путинских олигархов? Разрушенные города и кровь украинских детей должны поставить точку в этой теме: ru-активы надо передать народу Украины. Хватит отговорок. Россия должна заплатить", - говорит он.

Как сообщалось, Европейский союз заморозил российские активы на сумму более 17 млрд евро в рамках санкций против России. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что эти деньги можно направить на восстановление Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, обсуждая вопрос признания США России страной спонсором терроризма, заявил, что США должны найти гибридный вариант или внести изменения в законодательство, чтобы Украина могла получить замороженные активы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк