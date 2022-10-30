Россия должна заплатить. Подоляк призвал передать конфискованные активы РФ Украине

Конфискованные активы РФ и российских олигархов должны перейти в собственность украинского народа. Кровь детей и разрушенные дома должны поставить точку в этой теме, как самые веские из возможных аргументов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Почему до сих пор продолжается странное обсуждение: что делать с конфискованными российскими 330 млрд долларов и яхтами путинских олигархов? Разрушенные города и кровь украинских детей должны поставить точку в этой теме: ru-активы надо передать народу Украины. Хватит отговорок. Россия должна заплатить", - говорит он.

Как сообщалось, Европейский союз заморозил российские активы на сумму более 17 млрд евро в рамках санкций против России. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что эти деньги можно направить на восстановление Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, обсуждая вопрос признания США России страной спонсором терроризма, заявил, что США должны найти гибридный вариант или внести изменения в законодательство, чтобы Украина могла получить замороженные активы.

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