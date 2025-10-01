Росія має заплатити: Фон дер Ляєн обґрунтувала репарації Україні на 140 млрд євро

"Ми живемо в неспокійні часи. Росія випробовує нашу рішучість", - сказала фон дер Ляєн перед неформальним самітом лідерів ЄС у Копенгагені.

За словами глави Єврокомісії, на саміті обговорюватимуть план вилучення 140 млрд євро заморожених російських активів. Ці кошти можуть бути спрямовані на фінансування оборони України.

Фон дер Ляєн зазначила, що існує "законний шлях" для такого кроку. Вона наголосила, що ЄС має використовувати всі можливі інструменти для притягнення Росії до відповідальності.

За словами фон дер Ляєн, "платити за підтримку України повинна не тільки Європа, а й Росія, яка несе відповідальність за війну".

Її позицію підтримала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Вона також заявила, що допомога Києву не повинна спиратися виключно на "гроші платників податків", а фінансуватися за рахунок заморожених активів Кремля.