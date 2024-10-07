UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росія має намір щороку набирати до армії 225 тисяч контрактників, - ЦПД

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація хоче щорічно набирати до армії РФ як мінімум 225 тисяч контрактників. Такі плани Кремль має на найближчі три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"За оцінками експертів, російська влада планує у найближчі три роки набирати до армії росії щонайменше 225 тисяч контрактників щорічно. Гроші в бюджет на одноразові виплати закладаються до 2027 року", - розповів він.

Коваленко наголосив, що цей показник найкраще говорить про наміри РФ не проводити мобілізацію, але зберігати можливості до ведення війни.

Нагадаємо, днем раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, де, зокрема, обговорювалася ця тема.

Як написали аналітики, уряд РФ планує виділити 90 млрд рублів або ж 948 млн доларів США на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони Росії. Мова йде про період з 2025 по 2027 роки.

За оцінкою ISW, це свідчить про те, що Кремль планує й надалі буде покладатися на поточні зусилля з криптомобілізації (набору людей до армії за гроші) доти, доки система працює.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні