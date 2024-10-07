Росія має намір щороку набирати до армії 225 тисяч контрактників, - ЦПД

Нагадаємо, днем раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, де, зокрема, обговорювалася ця тема.

Як написали аналітики, уряд РФ планує виділити 90 млрд рублів або ж 948 млн доларів США на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони Росії. Мова йде про період з 2025 по 2027 роки.

За оцінкою ISW, це свідчить про те, що Кремль планує й надалі буде покладатися на поточні зусилля з криптомобілізації (набору людей до армії за гроші) доти, доки система працює.

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