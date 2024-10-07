Россия намерена ежегодно набирать в армию 225 тысяч контрактников, - ЦПД

Напомним, днем ранее американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал отчет, где в том числе, обсуждалась данная тема.

Как написали аналитики, правительство РФ планирует выделить 90 млрд рублей или же 948 млн долларов США на единовременное выплаты за заключение контракта с Минобороны России. Речь идет о периоде с 2025 по 2027 годы.

По оценке ISW, это свидетельствует о том, что Кремль планирует и дальше полагаться на текущие усилия по криптомобилизации (набору людей в армию за деньги) до тех пор, пока система работает.

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