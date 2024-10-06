Кремль продовжить набирати солдатів за гроші, доки система криптомобілізації працює, - ISW

Зокрема, аналітики пишуть, що уряд РФ планує виділити 90 млрд рублів (948 млн доларів) на одноразові виплати за укладення військового контракту з Міноборони РФ у період з 2025 по 2027 рік. Це свідчить про те, що Кремль планує й надалі покладатися на поточні зусилля щодо криптомобілізації, щоб задовольнити потреби у живій силі для війни в Україні. Москва робитиме це доти, доки система криптомобілізації працює.

ISW зазначає, що в даний час в РФ пропонують одноразову виплату за підписання військового контракту в розмірі 400 000 рублів або 4200 доларів (на додаток до тієї, яку пропонують регіональні уряди, а пропозиції деяких з них перевищили вже 1 млн рублів). Це дозволяє припустити, що Кремль має намір набрати 225 000 нових солдатів через контрактну службу в період з 2025 до 2027 року за умови збереження поточних темпів. Однак це малоймовірно, враховуючи, що темпи з 2022 року постійно зростають.

Також у звіті сказано, що влада РФ в останні місяці значно збільшила фінансові стимули. Згідно з повідомленнями, вони висловлювали занепокоєння тим, що поточні зусилля по набору дають менше результатів. Однак навіть існуючі зусилля щодо набору живої сили свідчать, що вони були недостатніми для підтримки послідовного формування нових сил, на які покладаються військові РФ для підтримки наступального темпу в Україні.

За оцінкою ISW, існують середньострокові та довгострокові обмеження на кількість новобранців, які можуть бути отримані в результаті російської компанії з криптомобілізації. При цьому посилення фінансових стимулів навряд чи суттєво усуне ці обмеження.

Згідно з висновками аналітиків, російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, залишається прихильником компанії з криптомобілізації, щоб уникнути оголошення ще одного раунду часткової мобілізації, як зробив це в 2022 році. У той же час він зберігає за собою можливість її оголосити.

ISW вважає, що Путін та командування РФ, швидше за все, не хочуть погоджуватися на зниження інтенсивності російських бойових дій в Україні. Вони розглядають збереження ініціативи по всьому театрі бойових дій як стратегічний імператив.

При цьому залишається незрозумілим, чи відповість Путін ще одним раундом мобілізації, якщо зіткнеться з ще однією кризою, аналогічною або серйознішою, ніж криза, яка була восени 2022 року.