Россия намерена ежегодно набирать в армию 225 тысяч контрактников, - ЦПД
Российская Федерация хочет ежегодно набирать в армию РФ как минимум 225 тысяч контрактников. Такие планы у Кремля есть на ближайшие три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
"По оценкам экспертов, российские власти планируют в ближайшие три года набирать в армию России по меньшей мере 225 тысяч контрактников ежегодно. Деньги в бюджет на единовременные выплаты закладываются до 2027 года", - рассказал он.
Коваленко отметил, что этот показатель лучше всего говорит о намерениях РФ не проводить мобилизацию, но сохранять возможности до ведения войны.
Напомним, днем ранее американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал отчет, где в том числе, обсуждалась данная тема.
Как написали аналитики, правительство РФ планирует выделить 90 млрд рублей или же 948 млн долларов США на единовременное выплаты за заключение контракта с Минобороны России. Речь идет о периоде с 2025 по 2027 годы.
По оценке ISW, это свидетельствует о том, что Кремль планирует и дальше полагаться на текущие усилия по криптомобилизации (набору людей в армию за деньги) до тех пор, пока система работает.
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