Россия намерена ежегодно набирать в армию 225 тысяч контрактников, - ЦПД

Российская Федерация хочет ежегодно набирать в армию РФ как минимум 225 тысяч контрактников. Такие планы у Кремля есть на ближайшие три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"По оценкам экспертов, российские власти планируют в ближайшие три года набирать в армию России по меньшей мере 225 тысяч контрактников ежегодно. Деньги в бюджет на единовременные выплаты закладываются до 2027 года", - рассказал он. Коваленко отметил, что этот показатель лучше всего говорит о намерениях РФ не проводить мобилизацию, но сохранять возможности до ведения войны.