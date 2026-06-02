Росія має два сценарії посилення обстрілів: експерт розповів, чого чекати

14:42 02.06.2026 Вт
2 хв
Що ударами по Україні намагається приховати російський диктатор?
aimg Дмитро Олійник aimg Дмитро Левицький aimg Олександр Мусієнко Експерт
Фото: росіяни можуть готувати посилення ударів по Україні (t.me/Tsaplienko)

Російські війська не відмовляться від терору цивільного населення і можуть посилити атаки. Наразі існує два ймовірні сценарії ворожих ударів по Україні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав військовий експерт та військовослужбовець Сил ТрО Олександр Мусієнко.

Читайте також: Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра

Чому Росія обстрілює Київ і великі міста

Росія не може реалізувати свої стратегічні цілі на фронті, армія ворога зазнає втрат, а удари по їхній логістиці лише зростають. Через це російський диктатор Володимир Путін намагається створити "картинку перемоги" для власного населення, вважає Мусієнко.

"Путін шукає щось, що йому створить для російської аудиторії та для світу якусь картинку сили. Що він контролює ситуацію. Іншого шляху, окрім терористичних злочинів, окрім ось цих актів терору проти цивільного населення в нього просто немає", - сказав експерт.

Два сценарії посилення атак

Мусієнко в розмові з РБК-Україна виділив два можливі варіанти розвитку подій щодо ворожих обстрілів:

  • Удари влітку. Росіяни можуть спробувати створити проблеми в енергетиці саме під час пікового навантаження через активне використання кондиціонерів.
  • Накопичення ракет до осені. Ворог може взяти певну паузу для накопичення запасів, щоб спробувати зірвати початок опалювального сезону у вересні.

Щоб накопичити запаси, на думку Мусієнка, окупанти можуть застосовувати менше балістики та більше дронів. Але терор не зупиниться.

"І на осінь, якщо ми говоримо про можливість відновлення восени реального переговорного процесу, це, звичайно, може посилитися", - резюмував він.

