Росія має два сценарії посилення обстрілів: експерт розповів, чого чекати

Чому Росія обстрілює Київ і великі міста

Росія не може реалізувати свої стратегічні цілі на фронті, армія ворога зазнає втрат, а удари по їхній логістиці лише зростають. Через це російський диктатор Володимир Путін намагається створити "картинку перемоги" для власного населення, вважає Мусієнко.

"Путін шукає щось, що йому створить для російської аудиторії та для світу якусь картинку сили. Що він контролює ситуацію. Іншого шляху, окрім терористичних злочинів, окрім ось цих актів терору проти цивільного населення в нього просто немає", - сказав експерт.

Два сценарії посилення атак

Мусієнко в розмові з РБК-Україна виділив два можливі варіанти розвитку подій щодо ворожих обстрілів:

Росіяни можуть спробувати створити проблеми в енергетиці саме під час пікового навантаження через активне використання кондиціонерів. Накопичення ракет до осені. Ворог може взяти певну паузу для накопичення запасів, щоб спробувати зірвати початок опалювального сезону у вересні.

Щоб накопичити запаси, на думку Мусієнка, окупанти можуть застосовувати менше балістики та більше дронів. Але терор не зупиниться.

"І на осінь, якщо ми говоримо про можливість відновлення восени реального переговорного процесу, це, звичайно, може посилитися", - резюмував він.