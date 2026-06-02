У России есть два сценария усиления обстрелов: эксперт рассказал, чего ждать

Почему Россия обстреливает Киев и крупные города

Россия не может реализовать свои стратегические цели на фронте, армия врага несет потери, а удары по их логистике только растут. Поэтому российский диктатор Владимир Путин пытается создать "картинку победы" для собственного населения, считает Мусиенко.

"Путин ищет что-то, что ему создаст для российской аудитории и для мира какую-то картинку силы. Что он контролирует ситуацию. Другого пути, кроме террористических преступлений, кроме вот этих актов террора против гражданского населения у него просто нет", - сказал эксперт.

Два сценария усиления атак

Мусиенко в разговоре с РБК-Украина выделил два возможных варианта развития событий по вражеским обстрелам:

Удары летом. Россияне могут попытаться создать проблемы в энергетике именно во время пиковой нагрузки из-за активного использования кондиционеров.

Россияне могут попытаться создать проблемы в энергетике именно во время пиковой нагрузки из-за активного использования кондиционеров. Накопление ракет до осени. Враг может взять определенную паузу для накопления запасов, чтобы попытаться сорвать начало отопительного сезона в сентябре.

Чтобы накопить запасы, по мнению Мусиенко, оккупанты могут применять меньше баллистики и больше дронов. Но террор не остановится.

"И на осень, если мы говорим о возможности восстановления осенью реального переговорного процесса, это, конечно, может усилиться", - резюмировал он.