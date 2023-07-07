Росія має допустити МАГАТЕ до повного огляду Запорізької АЕС, - глава МЗС Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі у Twitter .

"Росія не повинна більше наражати на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію. МАГАТЕ повинно мати повний доступ для огляду станції та забезпечення ядерної безпеки", - підкреслив чиновник.

Мінування ЗАЕС

Нагадаємо, наприкінці червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що окупанти додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що СБУ та розвідка повідомили йому про плани росіян влаштувати теракт на станції з викидом радіації.

Вже цього тижня Генштаб ЗСУ поінформував, що росіяни могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів. Вони можуть планувати провокації, щоб звинуватити українських військових у обстрілі.

Як зазначав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, його фахівці отримали доступ до нових об'єктів на ЗАЕС, але вони ще не можуть оглянути всю територію станції.