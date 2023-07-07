Россия должна допустить МАГАТЭ к полному осмотру Запорожской АЭС, - глава МИД Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли в Twitter .

"Россия не должна больше подвергать опасности Запорожскую атомную электростанцию. МАГАТЭ должно иметь полный доступ для осмотра станции и обеспечения ядерной безопасности", - подчеркнул чиновник.

Минирование ЗАЭС

Напомним, в конце июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что оккупанты дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что СБУ и разведка сообщили ему о планах россиян устроить теракт на станции с выбросом радиации.

Уже на этой неделе Генштаб ВСУ проинформировал, что россияне могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов. Они могут планировать провокации, чтобы обвинить украинских военных в обстрелах.

Как отмечал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его специалисты получили доступ к новым объектам на ЗАЭС, но они все еще не могут осмотреть всю территорию станции.