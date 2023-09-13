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Росія з липня знищила майже 300 тисяч тонн українського зерна, - FT

Фото: Росія з липня знищила майже 300 тисяч тонн українського зерна (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З липня цього року, після того, як РФ односторонньо вийшла з "зернової угоди", російські ракети та безпілотники знищили 280 тисяч тонн українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Протягом останніх двох місяців Росія здійснила низку атак безпілотників на південні порти України. Їхньою метою було зруйнувати економічну інфраструктуру України та експортні шляхи, створені для прориву блокади Чорного моря Москвою.

За останні 12 місяців Україна, яка виробляє половину світового експорту соняшникової олії та 10 відсотків пшениці, експортувала близько 35 мільйонів тонн зерна через Дунай. 

Спільно із залізничними вантажними перевезеннями через Європу, це забезпечило життєво важливу економічну підтримку для країни, що захищається від агресії проти російських окупантів.

Виконавчий директор "Кернел" Євген Осипо прогнозує, що високі витрати підірвуть українське виробництво зерна та призведуть до того, що експорт у 2024 році скоротиться вдвічі з рівня минулого року приблизно до 35 млн тонн.

"Українським фермерам усе більше немає сенсу вирощувати культури, оскільки вони просто втрачають гроші", - коментує виконавчий директор.

Проте українські фермери та відправники вантажу зазначають, що потужності Дунаю можуть розширюватися й далі.

"Перевага Дунаю в тому, що тут є безліч місць для навантаження, а інфраструктура розподілена. Це також означає, що Україна не танцює під дудку Росії", - говорить генеральний директор "Нібулона" Андрій Вадатурський. 

"Зернова угода"

Нагадаємо, що після виходу з угоди Росія неодноразово обстрілювала українські порти й зернові склади, що спричинило хвилю звинувачень з боку України та Заходу в тому, що вона використовує продовольство як зброю війни, а світові ціни на зерно знову зросли.

При цьому російський диктатор Володимир Путін використовував саміт Росія-Африка, що проходив у Санкт-Петербурзі наприкінці липня, щоб спробувати надати нового імпульсу зв'язкам країн.

Зокрема, він пообіцяв безкоштовно доставити російське зерно протягом найближчих кількох місяців шести країнам-учасницям саміту.

Водночас президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва відповів, що Хараре не відчуває браку продовольства.

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