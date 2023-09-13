Россия с июля уничтожила почти 300 тысяч тонн украинского зерна, - FT

В течение последних двух месяцев Россия осуществила ряд атак беспилотников на южные порты Украины. Их целью было разрушить экономическую инфраструктуру Украины и экспортные пути, созданные для прорыва блокады Черного моря Москвой.

За последние 12 месяцев Украина, которая производит половину мирового экспорта подсолнечного масла и 10 процентов пшеницы, экспортировала около 35 миллионов тонн зерна через Дунай.

Совместно с железнодорожными грузовыми перевозками через Европу, это обеспечило жизненно важную экономическую поддержку для страны, защищающейся от агрессии против российских оккупантов.

Исполнительный директор "Кернел" Евгений Осипо прогнозирует, что высокие затраты подорвут украинское производство зерна и приведут к тому, что экспорт в 2024 году сократится вдвое с уровня прошлого года примерно до 35 млн тонн.

"Украинским фермерам все больше нет смысла выращивать культуры, поскольку они просто теряют деньги", - комментирует исполнительный директор.

Однако украинские фермеры и отправители груза отмечают, что мощности Дуная могут расширяться и дальше.

"Преимущество Дуная в том, что здесь есть множество мест для погрузки, а инфраструктура распределена. Это также означает, что Украина не танцует под дудку России", - говорит генеральный директор "Нибулона" Андрей Вадатурский.

"Зерновая сделка"

Напомним, что после выхода из соглашения Россия неоднократно обстреливала украинские порты и зерновые склады, что вызвало волну обвинений со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие как оружие войны, а мировые цены на зерно снова выросли.

При этом российский диктатор Владимир Путин использовал саммит Россия-Африка, проходивший в Санкт-Петербурге в конце июля, чтобы попытаться придать новый импульс связям стран.

В частности, он пообещал бесплатно доставить российское зерно в течение ближайших нескольких месяцев шести странам-участницам саммита.

В то же время президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ответил, что Хараре не испытывает недостатка в продовольствии.

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