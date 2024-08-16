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Росія в липні експортувала рекордну кількість нафтопродуктів до Азії

Фото: екпорт нафти з Росії в Азію у липні побив рекорд (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Морський експорт російських нафтопродуктів до Азії майже подвоївся у липні порівняно з попереднім місяцем. Він досяг рекордного рівня в 1,1 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що експорт також відбувався через мис Доброї Надії в Африці, щоб уникнути найкоротшого шляху у Червоному морі на тлі загроз єменського угруповання хуситів. Також цим маршрутом йшли вантажі мазуту, завантажені в російських балтійських портах Усть-Луга і Висоцьк, і дизельне пальне з низьким вмістом сірки з порту Приморськ.

Азія є основним ринком для експорту російського мазуту і лігроїну після того, як в лютому 2023 року набуло чинності ембарго Європейського Союзу на імпорт нафтопродуктів з Росії.

Згідно з даними ринкових джерел, основну частину експорту склала нафта - 0,83 млн тонн. У виданні зазначають, що експорт нафтопродуктів призначався для Індії, Китаю Сінгапуру та Тайваню.

Поміж тим більшість суден з російськими нафтопродуктами, як і раніше, обирають коротший і швидший шлях до Азії через Суецький канал. 

У 2024 році щонайменше три судна з російськими нафтопродуктами були атаковані хуситами, включаючи напад у травні на M/T Wind під панамським прапором та Chios Lion під прапором Ліберії, який у липні завантажив в російському чорноморському порту Туапсе близько 90 000 тон мазуту. 

Згідно з даними LSEG і ринкових джерел, загальний обсяг нафтопродуктів, відвантажених із західних і південних портів Росії, в липні склав близько 9 млн тонн. 

Нагадаємо, минулого місяця експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні майже 20 місяців. Найбільше помітне скорочення постачань до Китаю.

Також ми повідомляли, що Росія суттєво скоротила видобуток нафти в липні, наблизившись до квоти ОПЕК+.

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Російська ФедераціяАзіяНефть