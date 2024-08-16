Росія в липні експортувала рекордну кількість нафтопродуктів до Азії

Зазначається, що експорт також відбувався через мис Доброї Надії в Африці, щоб уникнути найкоротшого шляху у Червоному морі на тлі загроз єменського угруповання хуситів. Також цим маршрутом йшли вантажі мазуту, завантажені в російських балтійських портах Усть-Луга і Висоцьк, і дизельне пальне з низьким вмістом сірки з порту Приморськ.

Азія є основним ринком для експорту російського мазуту і лігроїну після того, як в лютому 2023 року набуло чинності ембарго Європейського Союзу на імпорт нафтопродуктів з Росії.

Згідно з даними ринкових джерел, основну частину експорту склала нафта - 0,83 млн тонн. У виданні зазначають, що експорт нафтопродуктів призначався для Індії, Китаю Сінгапуру та Тайваню.

Поміж тим більшість суден з російськими нафтопродуктами, як і раніше, обирають коротший і швидший шлях до Азії через Суецький канал.

У 2024 році щонайменше три судна з російськими нафтопродуктами були атаковані хуситами, включаючи напад у травні на M/T Wind під панамським прапором та Chios Lion під прапором Ліберії, який у липні завантажив в російському чорноморському порту Туапсе близько 90 000 тон мазуту.

Згідно з даними LSEG і ринкових джерел, загальний обсяг нафтопродуктів, відвантажених із західних і південних портів Росії, в липні склав близько 9 млн тонн.