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Россия в июле экспортировала рекордное количество нефтепродуктов в Азию

Фото: экспорт нефти из России в Азию в июле побил рекорд (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Морской экспорт российских нефтепродуктов в Азию почти удвоился в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Он достиг рекордного уровня в 1,1 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что экспорт также происходил через мыс Доброй Надежды в Африке во избежание кратчайшего пути в Красном море на фоне угроз йеменской группировки хуситов. Также по этому маршруту следовали грузы мазута, загруженные в российских балтийских портах Усть-Луга и Высоцк, и дизельное топливо с низким содержанием серы из порта Приморск.

Азия является основным рынком для экспорта российского мазута и лигроина после того, как в феврале 2023 г. вступило в силу эмбарго Европейского Союза на импорт нефтепродуктов из России.

Согласно данным рыночных источников, основную часть экспорта составила нефть - 0,83 млн тонн. В издании отмечается, что экспорт нефтепродуктов предназначался для Индии, Китая, Сингапура и Тайваня.

Между тем большинство судов с российскими нефтепродуктами по-прежнему выбирают более короткий и более быстрый путь в Азию через Суэцкий канал.

В 2024 году по меньшей мере три судна с российскими нефтепродуктами были атакованы хуситами, включая нападение в мае на M/T Wind под панамским флагом и Chios Lion под флагом Либерии, которое в июле загрузило в российском черноморском порту Туапсе около 90 000 тонн мазута.

Согласно данным LSEG и рыночных источников, общий объем нефтепродуктов, отгруженных из западных и южных портов России, в июле составил около 9 млн. тонн.

Напомним, в прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние около 20 месяцев. Наиболее заметно сокращение поставок в Китай.

Также мы сообщали, что Россия существенно сократила добычу нефти в июле , приблизившись к квоте ОПЕК+.

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