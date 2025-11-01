Росія легалізує мобілізацію українців на ТОТ, - ЦНС

Російські депутати ухвалили закон, який дозволяє проводити призов до війська протягом усього року - з 1 січня по 31 грудня.

Формально він поширюється і на окуповані райони України, попри попередні заяви про "звільнення місцевих від військової служби".

За інформацією джерел ЦНС у Запорізькій області, окупаційні "військкомати" вже отримали вказівки з Москви щодо підготовки списків "придатних до служби" чоловіків віком від 18 до 50 років.

У Мелітополі з середини жовтня відновлено "обхід квартир" для уточнення даних про місце проживання чоловіків. Як повідомляють у ЦНС, особливу увагу приділяють працівникам комунальних служб, охоронцям, будівельникам, яких можна швидко відправити на "другу лінію" без підготовки.

Водночас окупаційні медіа розповідають про "добровольчі батальйони". Але, за словами місцевих мешканців, до них приймають через ультиматум: або підписуєш контракт, або втратиш роботу.

"Ці дії грубо порушують IV Женевську конвенцію, яка прямо забороняє примусовий призов цивільного населення окупованої держави до армії країни-окупанта", - ідеться у повідомленні ЦНС.

Тим часом, за даними центру, представники окупаційної адмінстрації побоюються протестів та диверсійних заходів.

"Москва готується воювати далі - руками українців з окупованих міст", - стверджують у центрі.