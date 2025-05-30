Росія копіює досвід України та масштабує власні безпілотні підрозділи, - Сирський

За словами головнокомандувача ЗСУ, він провів щомісячну нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів. Робота із масштабування підрозділів БпЛА дає результати: протягом травня за допомогою дронів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей.

"Заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БпЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів. Зокрема, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи", - додав Сирський.

Сирський відзначив, що Сили оборони зберігають темп розвитку та постійно нарощують власні спроможності, щоб бути на крок попереду. Зокрема збільшується кількість екіпажів безпілотних систем й розвиваються власні безпілотні підрозділи.

"Під час наради також розглянули питання розвитку безпілотних наземних комплексів. Вони на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів, здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі. У порівнянні з 2024 роком ми в рази збільшили постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БпНК", - розповів головнокомандувач ЗСУ.