Россия копирует опыт Украины и масштабирует собственные беспилотные подразделения, - Сырский

По словам главнокомандующего ВСУ, он провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений. Работа по масштабированию подразделений БпЛА дает результаты: в течение мая с помощью дронов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей.

"Заслушал доклад разведки по формированию в российской армии войск беспилотных систем и поступления новых образцов БпЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов. В частности, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения", - добавил Сырский.

Сырский отметил, что Силы обороны сохраняют темп развития и постоянно наращивают собственные возможности, чтобы быть на шаг впереди. В частности увеличивается количество экипажей беспилотных систем и развиваются собственные беспилотные подразделения.

"Во время совещания также рассмотрели вопросы развития беспилотных наземных комплексов. Они на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули. По сравнению с 2024 годом мы в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БпНК", - рассказал главнокомандующий ВСУ.