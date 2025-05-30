Россия копирует опыт Украины и масштабирует собственные беспилотные подразделения, - Сырский

Российская Федерация (РФ) копирует опыт Сил обороны Украины в вопросе развития беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и масштабирует свои беспилотные подразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.
По словам главнокомандующего ВСУ, он провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений. Работа по масштабированию подразделений БпЛА дает результаты: в течение мая с помощью дронов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей.
"Заслушал доклад разведки по формированию в российской армии войск беспилотных систем и поступления новых образцов БпЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов. В частности, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения", - добавил Сырский.
Сырский отметил, что Силы обороны сохраняют темп развития и постоянно наращивают собственные возможности, чтобы быть на шаг впереди. В частности увеличивается количество экипажей беспилотных систем и развиваются собственные беспилотные подразделения.
"Во время совещания также рассмотрели вопросы развития беспилотных наземных комплексов. Они на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули. По сравнению с 2024 годом мы в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БпНК", - рассказал главнокомандующий ВСУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение апреля, как рассказывал Сырский, украинские дроны поразили и уничтожили более 83 тысяч целей, что на 8% больше, чем в марте.
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