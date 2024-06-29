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Росія, Китай та КНДР не будуть ворогами США, - Трамп назвав умову

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай та КНДР не будуть ворогами Америки за "розумного президента".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Right Side Broadcasting Network.

"Заради справедливості треба сказати, що у нас є зовнішні вороги – Китай, Росія, Північна Корея. Але вони не будуть ворогами, якщо у вас є розумний президент. Якщо у вас розумний президент, вони не вороги", – сказав Трамп на виступі перед прихильниками в Чесапіку, штат Вірджинія.

Екс-президент США і нині кандидат висловив упевненість, що за його адміністрації Америка користувалася повагою інших країн і не мала жодних проблем. Трамп вважає, що найгірші вороги США перебувають не за межами, а всередині країни.

Нагадаємо, що під час дебатів з чинним президентом Америки Джо Байденом Трамп заявив, що "мирна" пропозиція Путіна щодо України є неприйнятною для США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Байден визнав, що погано виступив на передвиборчих дебатах із Дональдом Трампом.

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