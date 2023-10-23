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Росія, Китай та Іран, це нова "вісь зла", - лідер республіканців у Сенаті США

США, Понеділок 23 жовтня 2023 06:18
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Росія, Китай та Іран, це нова "вісь зла", - лідер республіканців у Сенаті США Фото: Мітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті США (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Максим Шушко

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл назвав Китай, Росію та Іран новою "віссю зла" з якою Сполучені Штати повинні впоратися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

81-річний американський сенатор розповів, що зараз світ перебуває у більшій небезпеці, ніж будь-коли за його життя.

"Це надзвичайна ситуація, коли ми повинні активізуватися й розібратися з цією новою віссю зла - Китаєм, Росією, Іраном, тому що це безпосередня загроза для Сполучених Штатів", - заявив лідер республіканців у Сенаті.

Політик назвав Іран головним спонсором тероризму, який постачає ударні безпілотники Російській Федерації і звинуватив Китай у підтримці агресорів та нагадав, що президент КНР Сі Цзіньпін заявив про "нескінченну дружбу з росіянами".

Макконел наголосив, що азійські союзники США - Японія, Південна Корея, Тайвань, усі зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, бо вони знають, що лідер КНР спостерігає за цим. На його переконання, "якщо росіяни не будуть переможені, то наступною буде країна НАТО".

Також він розповів, що Сполучені Штати, передаючи військову допомогу українцям, відновлюють промислову базу, адже завдяки цьому, створюються робочі місця у 38 штатах.

"Тому думка про те, що наша допомога Україні не є корисною для нас, не відповідає дійсності", - розповів сенатор.

Відносини між Китаєм та США

Варто зауважити, що відносини між Китаєм та Сполученими Штатами залишаються напруженими вже довгий час. Ситуація загострилася на початку року, коли над США зафіксували китайську повітряну кулю. Як тоді писали західні ЗМІ, Пекін міг використовувати її для спостереження за американськими секретними об'єктами.

Також дуже відрізняється і зовнішня політика двох країн, у тому числі щодо війни Росії проти України.

Кілька місяців тому президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. Тим не менш, він заявляв, що хоче зустрітись з головою КНР.

Згодом The Washington Post повідомив, що Білий дім уже почав планувати зустріч Байдена з Сі. Вона може відбутися у листопаді.

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Митч Макконнелл Російська Федерація Китай Іран Конгресс США
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