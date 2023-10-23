Россия, Китай и Иран, это новая "ось зла", - лидер республиканцев в Сенате США

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл назвал Китай, Россию и Иран новой "осью зла", с которой Соединенные Штаты должны справиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

81-летний американский сенатор рассказал, что сейчас мир находится в большей опасности, чем когда-либо при его жизни.

"Это чрезвычайная ситуация, когда мы должны активизироваться и разобраться с этой новой осью зла – Китаем, Россией, Ираном, потому что это непосредственная угроза для Соединенных Штатов", – заявил лидер республиканцев в Сенате.

Политик назвал Иран главным спонсором терроризма, который поставляет ударные беспилотники в Российскую Федерацию и обвинил Китай в поддержке агрессоров и напомнил, что президент КНР Си Цзиньпин заявил о "бесконечной дружбе с россиянами".

Макконнелл подчеркнул, что азиатские союзники США - Япония, Южная Корея, Тайвань, все заинтересованы в том, что происходит в Украине, потому что они знают, что лидер КНР наблюдает за этим. По его убеждению, "если россияне не будут побеждены, следующей будет страна НАТО".

Также он рассказал, что Соединенные Штаты, передавая военную помощь украинцам, восстанавливают промышленную базу, ведь благодаря этому создаются рабочие места в 38 штатах.

"Поэтому мнение о том, что наша помощь Украине не полезна для нас, не соответствует действительности", - рассказал сенатор.

Отношения между Китаем и США

Следует отметить, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами остаются напряженными уже долгое время. Ситуация обострилась в начале года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар. Как тогда писали западные СМИ, Пекин мог использовать его для наблюдения за американскими секретными объектами.

Также очень отличается и внешняя политика двух стран, в том числе в отношении войны России против Украины.

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Тем не менее, он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР.

Впоследствии The Washington Post сообщил, что Белый дом уже начал планировать встречу Байдена с Си. Она может состояться в ноябре.