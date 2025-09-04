ua en ru
Рютте назвав країни, які готуються до "тривалої конфронтації" з НАТО

Прага, Четвер 04 вересня 2025 11:56
Рютте назвав країни, які готуються до "тривалої конфронтації" з НАТО Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попереджає, що Росія, Китай та Іран збільшують співпрацю у військовій сфері та готуються до тривалої конфронтації, що вимагає підготовки Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Дехто може хвилюватися через нову гонку озброєнь, але наша власна мета, можу запевнити, не провокувати. Наша мета - захищати та забезпечувати можливість і надалі користуватися свободою та безпекою, які ми всі так цінуємо", - зауважив Рютте.

Глобальні загрози

Генсек НАТО назвав війну Росії проти України найочевиднішим прикладом загрози, але зазначив, що виклики не закінчаться з кінцем конфлікту. Він підкреслив, що Китай, Іран та Північна Корея становлять окремі загрози, а також додають ризики через спільну співпрацю.

Політик звернув увагу на останні події в Пекіні та активну кооперацію цих держав у військовій сфері.

"Вони збільшують співпрацю у оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до тривалої конфронтації. І, як я вже говорив раніше, виклики, з якими ми стикаємося, є довгостроковими. Тож ми маємо бути готові", - додав Рютте.

Нагадаємо, члени НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів на оборону у 2025 році. Польща витрачає на оборону найбільше коштів у своїй економіці - 4,48%. За нею йдуть Литва з 4% і Латвія з 3,73%.

Раніше Рютте заявляв, що Європа повинна швидше нарощувати військове виробництво, щоб наздогнати Росію. Альянс цього року затвердив більш амбітні цілі щодо витрат, однак цього недостатньо.

Рютте також звернувся до оборонних компаній із закликом збільшити виробництво різних видів озброєнь, зокрема ракет, танків і засобів протиповітряної оборони.

Марк Рютте Війна в Україні
