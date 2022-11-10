Росія кинула на війну в України близько 500 сирійських бойовиків, - ЗМІ

За даними видання, вербуванням займалися російські спецпризначенці та бойовики ПВК "Вагнера". Представник сирійського уряду зазначив, що близько тисячі сирійських найманців вже знаходяться у Росії на навчаннях. Проте лише половина з них відправилася до України.

Джерела у регіональній розвідці повідомили, що бойовиків набрали з урядових сирійських підрозділів, яких Росія раніше підтримувала та навчала для боротьби з опозиціонерами та терористами. Серед них бійці 25-ї дивізії сил спеціального призначення, яка відома як "Сили тигра", "П’ятий корпус" та "Ліва аль-Кудс". Ці підрозділи здебільшого складаються з палестинських сирійців.

При цьому співрозмовники видання зазначають, що Росія не відправляє сирійських найманців на передову. Причинами цього є мовний бар'єр та проблеми з координацією.

"Вони не зможуть нормально спілкуватися з іншими російськими полками на відкритому полі бою, і, наприклад, російська артилерія може вразити їх", - сказав співрозмовник.

За інформацією ЗМІ, сирійці воюють під керівництвом військового підрядника "Щит", ПВК "Вагнера" та угруповування "Русич", яке має неонацистську репутацію.

У Сирії повідомляють, що серед найманців є втрати. Сирійська обсерваторія з прав людини в Лондоні заявляє, що з вересня в Україні загинули дев’ять бійців. Проте у сирійському уряді зазначають, що нібито внаслідок українських бомбардувань загинули щонайменше 50 осіб.