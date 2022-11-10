Россия бросила на войну в Украине около 500 сирийских боевиков, - СМИ

По данным издания, вербовкой занимались российские спецназовцы и боевики ЧВК "Вагнера". Представитель сирийского правительства отметил, что около тысячи сирийских наемников уже находятся в России на учениях. Однако только половина из них отправилась в Украину.

Источники в региональной разведке сообщили, что боевики набраны из правительственных сирийских подразделений, которых Россия ранее поддерживала и учила для борьбы с оппозиционерами и террористами. Среди них бойцы 25-й дивизии сил специального назначения, известной как "Силы тигра", "Пятый корпус" и "Лева аль-Кудс". Эти подразделения в основном состоят из палестинских сирийцев.

При этом собеседники отмечают, что Россия не отправляет сирийских наемников на передовую. Причины этого - языковой барьер и проблемы с координацией.

"Они не смогут нормально общаться с другими российскими полками на открытом поле боя и, например, российская артиллерия может поразить их", - сказал собеседник.

По информации СМИ, сирийцы воюют под руководством военного подрядчика "Щит", ЧВК "Вагнера" и группировки "Русич", которая имеет неонацистскую репутацию.

В Сирии сообщают, что среди наемников есть потери. Сирийская обсерватория прав человека в Лондоне заявляет, что с сентября в Украине погибли девять бойцов. Однако в сирийском правительстве отмечают, что якобы в результате украинских бомбардировок погибли не менее 50 человек.