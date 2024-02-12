Росія кинула на штурм Авдіївки спецпризначенців, вони почали використовувати більше танків

"Бачимо наміри ворога, він хоче оперативного оточення Авдіївки. Ми протидіємо, лінія фронту рухається в обидві сторони", - розповів він.

За його словами, росіяни біля Авдіївки раніше застосовували тактику малих піхотних груп. Однак останнім часом вони змінили свої дії і стали залучати більше бронетехніки - танки та бойові машини піхоти. Окрім цього до Авдіївки було перекинуто спецпідрозділи.

"Там регулярна російська армія, дуже добре підготовлена, мотострілки, десантники, є спецпризначенці", – заявив він.

Ситуація в районі Авдіївки

Авдіївку називають "воротами до Донецька", російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбникам вдається заходити на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що окупаційні війська перебувають у приватному секторі міста, але до "все пропало" ще далеко.

У ЗСУ вважають, що якщо окупаційні війська вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, це ускладнить логістику наших військ.

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