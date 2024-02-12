UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія кинула на штурм Авдіївки спецпризначенців, вони почали використовувати більше танків

Ілюстративне фото: Росія кинула на штурм Авдіївки спецпризначенців (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація продовжує штурми в районі Авдіївки. Туди було перекинуто підрозділи російських спецпризначенців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

"Бачимо наміри ворога, він хоче оперативного оточення Авдіївки. Ми протидіємо, лінія фронту рухається в обидві сторони", - розповів він.

За його словами, росіяни біля Авдіївки раніше застосовували тактику малих піхотних груп. Однак останнім часом вони змінили свої дії і стали залучати більше бронетехніки - танки та бойові машини піхоти. Окрім цього до Авдіївки було перекинуто спецпідрозділи.

"Там регулярна російська армія, дуже добре підготовлена, мотострілки, десантники, є спецпризначенці", – заявив він.

Ситуація в районі Авдіївки

Авдіївку називають "воротами до Донецька", російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбникам вдається заходити на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що окупаційні війська перебувають у приватному секторі міста, але до "все пропало" ще далеко.

У ЗСУ вважають, що якщо окупаційні війська вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, це ускладнить логістику наших військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
АвдіївкаВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ