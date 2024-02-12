RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия бросила на штурм Авдеевки спецназовцев, они начали использовать больше танков

Иллюстративное фото: Россия бросила на штурм Авдеевки спецназовцев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация продолжает штурмы в районе Авдеевки. Туда были опрокинуты подразделения российских спецназовцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире национального телемарафона.

"Видим намерения врага, он хочет оперативного окружения Авдеевки. Мы противодействуем, линия фронта движется в обе стороны", – рассказал он.

По его словам, россияне возле Авдеевки раньше применяли тактику малых пехотных групп. Однако в последнее время они изменили свои действия и начали привлекать больше бронетехники – танки и боевые машины пехоты. Кроме этого в Авдеевку были переброшены спецподразделения.

"Там регулярная российская армия, очень хорошо подготовленная, мотострелки, десантники, есть спецназовцы", – заявил он.

Ситуация в районе Авдеевки

Авдеевку называют "воротами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчикам удается заходить на окраине Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш отметил, что оккупационные войска находятся в частном секторе города, но "все пропало" еще далеко.

В ВСУ считают, что если оккупационные войска выйдут в артерию снабжения в Авдеевке, это усложнит логистику наших войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ