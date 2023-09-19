Росія кинула у дельту Дніпра свіжі сили, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, у першій половині вересня 2023 року тривали запеклі бої навколо островів у нижній течії Дніпра на Херсонщині, які наразі є лінією фронту.

"Обидві сторони здійснили рейди з групами на невеликих човнах проти островів та протилежних берегів річок", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що російські операції в цьому районі активізувалися після того, як цей сектор перейшов під відповідальність нещодавно створеного 40-го армійського корпусу.

"Кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами, проте обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відвернути підрозділи супротивника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Сили оборони України з початку наступу на основному напрямі, південному, вже звільнили 260 кв. км території.

Як заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, першу оборонну лінію на найважливішому південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та Кримом може завершити ще до настання зими.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України активізували свої зусилля по перетину річки Дніпро в Херсонській області, а у росіян не вистачає сил, щоб цьому завадити.