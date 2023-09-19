UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія кинула у дельту Дніпра свіжі сили, - британська розвідка

Фото: Росія перекинула у дельту Дніпра свіжі сили (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна та Росія вважають дельту Дніпра стратегічно важливим районом. Останнім часом бої стали жорсткішими, оскільки туди було направлено новий армійський корпус російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у першій половині вересня 2023 року тривали запеклі бої навколо островів у нижній течії Дніпра на Херсонщині, які наразі є лінією фронту.

"Обидві сторони здійснили рейди з групами на невеликих човнах проти островів та протилежних берегів річок", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що російські операції в цьому районі активізувалися після того, як цей сектор перейшов під відповідальність нещодавно створеного 40-го армійського корпусу.

"Кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами, проте обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відвернути підрозділи супротивника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Сили оборони України з початку наступу на основному напрямі, південному, вже звільнили 260 кв. км території.

Як заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, першу оборонну лінію на найважливішому південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та Кримом може завершити ще до настання зими.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України активізували свої зусилля по перетину річки Дніпро в Херсонській області, а у росіян не вистачає сил, щоб цьому завадити.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроВійна Росії проти України