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Росія кине все, щоб відстрочити поразку. Маємо зірвати цей сценарій, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія спробує кинути все і всіх, хто в неї залишився, для того, щоб перевернути хід війни і відстрочити поразку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, він провів сьогодні чотири міжнародні розмови - з прем'єрами Канади, Нідерландів, Британії та Норвегії.

Він зазначив, що такі переговори невипадкові, оскільки вони відбуваються напередодні нових мобілізаційних процесів, які готує держава-терорист. І зараз той момент, коли необхідно разом з партнерами посилити оборону нашої країни.

"Ми не сумніваємося, що нинішні господарі Росії кинуть все, що в них залишилося, і всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба нового наступу має провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста... Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати. Ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що на початку січня Росія планує запровадити військовий стан. При цьому РФ та Білорусь закриють кордони для чоловіків призовного віку.

Пізніше начальник ГУР Кирило Буданов зазначав, що чергову хвилю мобілізації в Росії хочуть розпочати з 5 січня.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії