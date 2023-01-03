Россия бросит все, чтобы отсрочить поражение. Должны сорвать этот сценарий, - Зеленский
Россия попытается бросить все и всех, кто у нее остался, для того, чтобы перевернуть ход войны и отсрочить поражение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, он провел сегодня четыре международных разговора - с премьерами Канады, Нидерландов, Британии и Норвегии.
Он отметил, что такие переговоры неслучайны, поскольку они происходят накануне новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. И сейчас тот момент, когда необходимо вместе с партнерами усилить оборону нашей страны.
"Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и по крайней мере отложить их поражение. Должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста… Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать. Мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в начале января Россия планирует ввести военное положение. При этом РФ и Беларусь закроют границы для мужчин призывного возраста.
Позже начальник ГУР Кирилл Буданов отмечал, что очередную волну мобилизации в России хотят начать с 5 января.
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