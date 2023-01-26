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Росія кине на фронт навчених у Білорусі мобілізованих, - британська розвідка

Фото: мобіків кинуть на фронт кілька тижнів тренувань (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія, ймовірно, завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусії, де вона проходила навчання з осені 2022 року. Мобілізованих використовуватимуть на фронті після кількох тижнів тренувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, більшу частину 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії тепер перекинуто назад до Росії, перш ніж майже напевно буде знову задіяно в операціях в Україні.

За даними британської розвідки, дивізія входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії і зазнала великих втрат на початковому етапі конфлікту. Зараз це переважно мобілізований персонал, який експлуатує старе обладнання, зняте зі зберігання. Його бойова ефективність, ймовірно, буде обмежена, попри кілька тижнів тренувань.

"Існує реальна ймовірність того, що інші російські підрозділи проводять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки, і що Росія продовжуватиме використовувати цю модель для відновлення та підготовки підрозділів для збереження своїх сил в Україні", - наголошується в повідомленні Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що частини російської танкової армії перекинуто до Білорусі для проведення навчань. Раніше ця армія була розгромлена у Харківській області.

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