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Россия бросит на фронт обученных в Беларуси мобилизованных, - британская разведка

Фото: мобиков бросят на фронт нескольких недель тренировок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия, вероятно, завершила подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Белоруссии, где она проходила обучение с осени 2022 года. Мобилизованных удут использовать на фронте после нескольких недель тренировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, большая часть 2-й гвардейской мотострелковой дивизии теперь переброшена обратно в Россию, прежде чем почти наверняка будет вновь задействована в операциях в Украине.

Поданным британской разведки, дивизия входит в состав 1-й гвардейской танковой армии и понесла большие потери на начальном этапе конфликта. Сейчас это в основном мобилизованный персонал, эксплуатирующий старое оборудование, снятое с хранения. Его боевая эффективность, вероятно, будет ограничена, несмотря на несколько недель тренировок.

"Существует реальная вероятность того, что другие российские подразделения проводят ротацию в Беларуси для аналогичной подготовки, и что Россия будет продолжать использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для сохранения своих сил в Украине", - отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что части российской танковой армии переброшены в Беларусь для проведения учений. Ранее эта армия была разгромлена в Харьковской области.

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