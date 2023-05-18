Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, - Залужний

За його словами, із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.

"Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування", - написав Залужний.

Він повідомив, що ворог випустив ракети із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті Х-101/Х-555.

Також із кораблів у Чорному морі - шість крилатих ракет "Калібр", а також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет", - проінформував Залужний.

Також збито два ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія знову намагалася масовано обстріляти низку територій України. Ворог спрямував ракети, а потім БПЛА на столицю. Попередньо, всі цілі були збиті.

Додамо, в що в Одесі під час атаки ракета влучила у промисловий об'єкт. Одна людина загинула, ще двоє охоронців поранені.

Що відомо про нічну атаку по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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