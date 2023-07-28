Росія кидає на фронт у Луганській області мобілізованих без підготовки

Так, за його словами, у населеному пунктові Рогове тимчасово окупованої Луганської області, до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ, з території РФ прибуло близько 110 щойно мобілізованих військовослужбовців.

"Їм частково видали екіпірування та зброю та одразу командування оголосило, новоприбулим, що їх включають до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять у бій на лінію бойового зіткнення", - розповів Ковальов.

Контрнаступ ЗСУ

Українські сили оборони вже понад місяць ведуть контрнаступ на фронті після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Наразі ЗСУ вдалося звільнити кілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а також кілька позицій, окупованих з 2014 року під Красногорівкою Донецької області. Зокрема, вчора, 27 липня, стало відомо про звільнення села Старомайорське на Донеччині.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують вести контрнаступні операції одразу на кількох напрямках. Повідомляється про просування у західній частині Запорізької та на Бахмутському напрямку. На цьому тлі в Кремлі намагаються зобразити український контрнаступ, як невдалий, щоб підняти моральний дух окупантів.