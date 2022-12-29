Росія як терористична держава має бути притягнута до відповідальності, - SCM

Росія як терористична держава має бути притягнута до відповідальності і заплатити сповна за розв’язану проти України війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі зв'язків з громадськістю та комунікацій компанії SCM Наталію Ємченко в інтерв'ю Kyiv Post.

"Російська імперія має відповісти за кожен злочин, скоєний в Україні, проти України та українців. Будь-який злочин має бути покараний. росія, як терористична держава, має бути притягнута до відповідальності", - зазначила Ємченко.

За її словами, нинішня агресія росії стала можливою в тому числі тому, що вона уникнула відповідальності за війни в Чечні, Грузії, Сирії, в Криму та в окремих районах Донецької і Луганської областей у 2014 році.

"Саме тому наш власник Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини. Справа стосується, в першу чергу, відновлення справедливості і того, що росія має відповідати за свої злочини. Хоча, безумовно, інструментом правосуддя мають стати в тому числі фінансової компенсації", - зазначила Ємченко.

Нагадаємо, власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов першим подав позов проти Росії до ЄСПЛ із вимогою залучити країну-агресор до відповідальності за руйнування української інфраструктури.