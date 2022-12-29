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Россия как террористическое государство должна быть привлечена к ответственности, - SCM

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Четверг 29 декабря 2022 12:21
Россия как террористическое государство должна быть привлечена к ответственности, - SCM Фото: Россия как террористическое государство должна быть привлечена к ответственности (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Россия как террористическое государство должна быть привлечена к ответственности и заплатить в полной мере за развязанную против Украины войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по связям с общественностью и коммуникациям компании SCM Наталью Емченко в интервью Kyiv Post.

"Российская империя должна ответить за каждое преступление, совершенное в Украине, против Украины и украинцев. Любое преступление должно быть наказано. Россия, как террористическое государство, должна быть привлечена к ответственности", - отметила Емченко.

По ее словам, нынешняя агрессия России стала возможной, в том числе потому, что она избежала ответственности за войны в Чечне, Грузии, Сирии, в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

"Именно поэтому наш владелец Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека. Дело касается, в первую очередь, восстановления справедливости и того, что Россия должна отвечать за свои преступления. Хотя, безусловно, инструментом правосудия должны стать, в том числе, финансовые компенсации", - отметила Емченко.

Напомним, владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов первым подал иск против России в ЕСПЧ с требованием привлечь страну-агрессор к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры.

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