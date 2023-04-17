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Россия, Иран и Китай являются главными угрозами национальной безопасности Нидерландов

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Нидерланды, Понедельник 17 апреля 2023 16:13
Россия, Иран и Китай являются главными угрозами национальной безопасности Нидерландов Фото: Нидерланды (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия, Иран и Китай угрожают национальной безопасности Нидерландов. В 2022 году были зафиксированы неоднократные попытки кибератак и шпионажа со стороны этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу всеобщей разведки и безопасности Нидерландов.

"Шпионаж и вмешательство в Нидерландах были серьезной проблемой в 2022 году. В феврале Нидерланды направили семнадцать офицеров российской разведки", - говорится в сообщении.

В апреле удалось помешать российскому шпиону работать в Международном уголовном суде под прикрытием. Разные страны пытались следить за бывшими гражданами Нидерландов.

"В 2022 году, вероятно, произошла первая успешная государственная кибератака на правительственные сети государства-члена НАТО (Албания) с целью саботажа. В нем подчеркивается огромная угроза, исходящая от стран с программами кибератак, таких, как Китай, Россия и Иран", - добавили в разведке Нидерландов.

Также сообщается, что война РФ против Украины привела к дефициту газа в Европе. Предметы первой необходимости стали значительно дороже. В результате подстрекатели экстремистов в Нидерландах получили еще одну возможность после кризиса Covid-19 распространять теорию заговоров. В разведке добавили, что такие страны, как Россия, используют беспорядки на Западе, чтобы тайно дестабилизировать настроения в обществе.

Напомним, что российская агрессия против Украины представляет опасность для всего региона. Да, вражеские ракеты представляют угрозу для стран-соседей.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не может победить в войне против Украины, поскольку в противном случае Кремль продолжит нападать уже на другие страны.

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