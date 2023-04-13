Ракети, які РФ запускає по Україні, становлять загрозу для сусідніх країн, - Кулеба

Російська агресія проти України становить небезпеку для усього регіону. Так, ворожі ракети становлять загрозу для країн-сусідів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи у Бухаресті.

Він зазначив, що поки РФ використовує весь свій гібридний арсенал для дестабілізації Молдови, Україна вітає лідерство президентки Маї Санду та підтверджує рішучу готовність підтримувати країну та працювати разом над тим, щоб зірвати будь-які спроби Кремля посіяти хаос та нестабільність в регіоні.

"Російська агресія проти України довела, що безпека регіону є неподільною. Загроза для одного - це загроза для всіх. Ракети, які Росія запускає по Україні, становлять загрозу для сусідніх Польщі, Румунії, Молдови", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба вирушив до Бухареста, аби обговорити регіональну безпеку з міністрами закордонних справ та оборони Румунії та Молдови.

Також зазначимо, що 12-13 квітня в Румунії проходить перша Чорноморська конференція з безпеки, проведення якої ініціювала Україна.

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